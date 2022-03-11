Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Efes beni hayretlere düşürdü. Tuncay Bey'e mektup yazacağım ve bunu paylaşacağım. Çok ayıp ettiler. Bu kadar Fenerbahçe nefreti, kompleksleri olduğunu bilmiyordum" - İSTANBUL
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor