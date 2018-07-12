Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Kupası Finaline Gidiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak 2018 Dünya Kupası finalini yerinde izlemek için Rusya'ya gidecek.
Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatmalar sonunda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Bu sonuçla finalin adı da belli olmuş oldu.
Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final mücadelesi TSİ 18.00'de oynanacak.
Mücadeleyi yerinde takip etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Rusya'ya gideceği öğrenildi.
FİKRET ORMAN DA GİDECEK
Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı ile finale yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'da mücadeleyi izleyeceğini belirtmişti.
YORUMLAR (3)
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Adam keyif yapmaya gidiyor. Transfer yapmaya gideceğineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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transfer bu kadar geçtiyse hiç yapmayın daha iyi sizdede iş yok bu neya böyle şeymi olurCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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transfer bu kadar geçtiyse hiç yapmayın daha iyi sizdede iş yok bu neya böyle şeymi olurCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır