Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bankalarda Harcayacak 1 Kuruşumuz Yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de Camiaya Sesleniş programında gündemi, transfer gelişmelerini ve merak edilen soruları yanıtladı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR PROGRAM YAPIYORUZ"

İlk kez böyle bir program yapıyoruz. En önemli prensiplerimizden biri şeffaflık. Bu programın devamı ayda bir veya en uzun süre iki ayda bir olacaktır.

"TARİHİ BİR SEÇİM YAŞAYACAĞIZ DEMİŞTİM"

Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştim. Katılım oranı, sandık sayısı ve rekabetçi bir ortamla tarihi bir seçim yaşadık. Seçim sonucu da tarihi oldu. Türkiye'nin büyük kısmına hitap edilen seçim süreci oldu.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. En önemli konu, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumun sürdürülemez olduğunu ifade ettim. İyi olmadığını bilerek bu göreve talip olduk. Geldiğimizde gördüğümüz tablo, olumsuz anlamda farklı çıktı. Hacız tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde pek çok branşta ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar kapımıza geldi. Pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. Dediğim gibi toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk.

"FEDAKARLIK YAPACAĞIZ DEDİK"

Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Kenetlenerek bu kötü gidişatı durdurabileceğimizi söyledik. Önce bizlerin fedakarlık yapması gerektiğini söyledik. Ciddi bir kaynak girdisi, borçların yapılandırılması, sponsorlukların artması. Biz bunu yaparken de taraftarlarımızdan fedakarlık bekliyoruz dedik.

"BORCA BATIK DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yıldız gördüğünüz yıllarda 3 Temmuz kumpası dolayısıyla Avrupa'ya gidemediğimiz yıllardır. Mali açıdan büyük darbe yediğimiz yıllardır. Hisse değerimizin 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düşmesi. Bu kağıttaki zararı. Hisse sattığınız zaman bundan faydalanabiliyorsunuz. Geldiğimiz noktada, bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş Futbol A.Ş'nin rakamlarıdır. Dernek tarafından da eklediğinizde olumsuz istikamette gidiyor. Denetçi görüşlere yer verilmemiştir. Öz kaynaklarımızı yitirmemiz, eksi bakiyeye düşmesi sebebiyle Türk Ticari Konunu 376. maddesine göre borca batık durumla karşı karşıyayız. Faaliyet raporlarında gösterilmiyor.