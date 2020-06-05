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Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e sert tepki

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, dün yaptığı "9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e sert tepki
05.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:41

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, dün yaptığı "9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık." sözlerine sert tepki gösterdi.

Semih Özsoy, FBTV'de katıldığı yayında, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz çünkü talihsiz olabilmesi için istemeyerek, bilmeyerek, dil sürçmesi ile olunca diyebiliriz. Neye hizmet ettiği belli olmayan belki de kendince bilinen lakin çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ettik. Dava arkadaşı dediğimiz, bu yolda beraber yürüdüğümüz, yoldaş dediğidimiz insanın böyle bir açıklama yapması akıllara durgunluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla ilgili olarak kongre üyeleri ve taraftarların kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttuğunu belirten Özsoy, "3 Temmuz ile ilgili üzüntülüyüz, şaşkınlıktayız. Bu konunun ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat Bey bunu eminim bilinçli olarak yapıyor. Şu ana kadar bir düzeltme gelmemesi de bilinçli yapılmasındandır. Hepimiz hata yapıyoruz, düzeltme şansınız olur. Taraftarlarımızın da camiamızın da söylediği gibi bunun bir özrü, düzeltmesi olmaz. Neye hizmet ediyor bunu bilmiyorum, biz anlayamayız ama kendisi eminim biliyordur. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız. Buraya aday olurken de sayın başkanımızın ilk söylediği 3 Temmuz'un olmazsa olmazımız olduğudur. Şampiyonluk bugün var, yarın yok onun mücadelesini veririz ama bunun mücadelesinde bir adım bile geri atmayız." şeklinde konuştu.

"Kimlere, niye hizmet ediyor? Nihat Bey'in çıkıp bunu açıklaması gerek." sözlerini kullanan Semih Özsoy, şöyle konuştu:

"Bu açıklamaları yaparken, başkanımızın, yöneticilerimizin içeride mağdur olduğu dönemi düşünüp hiç mi yüreği sızlamadı. Nihat Bey'in bizlerin gerekeni yapmasına izin vermeden, onurlu bir şekilde gerekeni yapması gerekiyor. Öncelikle gerekeni yapmalı, ondan önce de Nihat Bey çıkıp şunu dürüstlük ve açıklıkla dile getirmeli, FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi tam anlamıyla bu FETÖ illetinin neresindedir? Bunu anlatmalıdır. Bunu bizim için değil, Fenerbahçe, Türkiye için, daha önceki dava arkadaşları için anlatmalıdır. 3 Temmuz'u yaşarken şimdi taşlar yerine oturdu, o zaman çektiğimiz kavganın, mücadelenin neresindeydi? 24 saat geçmiş hala bir açıklama yapmaması da bunun nereye hizmet ettiğinin bir ispatıdır. En üzüldüğümüzde o dönemlerde Metris'in kapısında mücadele veren insanların emeğine böyle bir saldırı olmasıdır. 'Türkiye'de şike oldu, bak 9 yıldır olmuyor' derken, bu neye dayalıdır, kimler dedirtmiştir? Son zamanlarda camiamıza, Ali Başkanımıza, Fenerbahçe'mize, bu kesimden yine bir atak başlamıştı, bunun da tam bitirici vuruş olması istendi. Ama Allah o kadar büyük ki oyun yapan oyun bulur. O gün bizim ispatlayamadıklarımız, bugün gün yüzüne çıktı."

"Ne gerekiyorsa o yapılacaktır"

Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi yönünde büyük bir istek olduğunun da altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe Türkiye'dir. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok fazla tepki geliyor. Halkın sesine kulak vermek zorundayız. 2011'den beri gözyaşı, kan, ter var. Bu emeğe, haklı davaya böyle bir şey yapmasını kimse kabul edemiyor. Tabii ki kayıtsız kalamayız. Bu bir dava, en büyük yaptığı haksızlık, saygısızlık da dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bununla ilgili gerekli tüzük, disiplin hepsi dikkate alınır, gereken yapılır. Başkanımız Ali Koç da bugün açıklama yapacak. Neredeyse bitme aşamasına gelen kumpas davasıyla birlikte, temmuza ertelenen davanın arifesinde Nihat Bey'in böyle bir açıklama yapması da düşündürücü. Devletin mahkemesinde şike yoktur denen yerde, bir tek onamaya kalmış, kumpas davası ile süregelen, haklılığımızla birlikte mağduriyetimizi de belgeleyecek olan süreçte Nihat Bey'in böyle bir açıklama yapması da bizim tarafımızdan ayrıca düşünmemiz gereken bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili son olarak, Nihat Özdemir'in, "Fenerbahçe başkan vekilliği yaptım. Aldığım kararlardan en fazla şikayet eden grup Fenerbahçeliler. Ben bunu gördükçe 'Nihat doğru karar alıyorsun' diyorum." sözleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bundan önce de amacını kısmen de olsa defalarca dile getirmemize rağmen ispatlayamadığımız şeyi kendisinin itiraf etmesiydi. O da şu, Nihat Bey'in kendi beyanında, Fenerbahçelilerin haklarının yenmesinde, Fenerbahçe'nin saldırıya uğramasında ön ayak olmasını tarafsızlık ilkesi olarak edinmiş. Biz kime ne derdimizi anlatıyormuşuz, bu da bir kez daha ortaya çıktı. Biz düzgün, dürüst olun dediğimizde meğer kimlere neler anlatıyormuşuz. Biz kapıdan çıktıktan sonra kapı ardında çok daha farklı şeyler varmış."

Kaynak: AA

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