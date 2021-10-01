Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Güzel günler yakın - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Güzel günler yakın

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Güzel günler yakın

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Olympiakos maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

BİLECİK (DHA) - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Olympiakos maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bilecik, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sarı lacivertli ekibin Yunanistan takımı Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu mücadele sonrası üzgün olduklarını söylerken, "6'ncı dakikada çok talihsiz bir golle maç başladı. Pelkas'ın direkten dönen şutu maçın kırılma anıydı. O top çizgiden içeri girseydi şu an bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Maç maalesef ondan sonra koptu. Olympiakos tüm baskıyı kurdu. Çok talihsiz bir akşam. Çok üzgünüz. Daha yolun başındayız. Önümüzde lig ve UEFA'da oynanacak birçok maç var. Bu büyük camianın büyük takımı olarak biz tekrar geri dönüş yapmayı iyi biliriz. Bu bütün genlerimizde de var. Bu maçı geride bırakıp önümüze bakmaktan başka çaremiz yok" dedi.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Taraftar desteğinden duydukları mutluğu dile getiren Bilecik, "90 dakika boyunca 1 dakika bile desteğini esirgemedi. Bu kadar olumsuz bir sonuca rağmen umudumuzun sonuna kadar devam eden bir yapıyı taraftar, yönetim, teknik ekip hep beraber ne kadar güçlü bir bağla yola devam ettirdiğimizi göstermiş oldu. Yönetim kurulu olarak taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız oyuncularımızı çağırdı, bağırlarına bastı. Biz bunun karşılığını hem takım olarak hem de sportif başarı olarak önümüzdeki haftalarda vereceğimiz konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Fenerbahçe 100 yılı aşkındır taraftar yapısı olarak genleri itibarıyla tekrardan eski günlerine dönecektir. Böylesine olumsuz bir sonuç olmasına rağmen bağrına basıp, 90 dakika bütün desteğini esirgemeyen taraftar zaten bunun sinyalini verdi. O bakımdan şüphem yok. Hiçbir dakika desteğini esirgemeden devam edin. Güzel günler bence yakın" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

 F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim

F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim

 Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mimar Sinan Müge Anlı Abdullah Avcı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Derya Yanık Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Güzel günler yakın - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 01:05:25. #1.12#