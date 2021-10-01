Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Güzel günler yakın

BİLECİK (DHA) - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Olympiakos maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bilecik, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sarı lacivertli ekibin Yunanistan takımı Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu mücadele sonrası üzgün olduklarını söylerken, "6'ncı dakikada çok talihsiz bir golle maç başladı. Pelkas'ın direkten dönen şutu maçın kırılma anıydı. O top çizgiden içeri girseydi şu an bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Maç maalesef ondan sonra koptu. Olympiakos tüm baskıyı kurdu. Çok talihsiz bir akşam. Çok üzgünüz. Daha yolun başındayız. Önümüzde lig ve UEFA'da oynanacak birçok maç var. Bu büyük camianın büyük takımı olarak biz tekrar geri dönüş yapmayı iyi biliriz. Bu bütün genlerimizde de var. Bu maçı geride bırakıp önümüze bakmaktan başka çaremiz yok" dedi.

Taraftar desteğinden duydukları mutluğu dile getiren Bilecik, "90 dakika boyunca 1 dakika bile desteğini esirgemedi. Bu kadar olumsuz bir sonuca rağmen umudumuzun sonuna kadar devam eden bir yapıyı taraftar, yönetim, teknik ekip hep beraber ne kadar güçlü bir bağla yola devam ettirdiğimizi göstermiş oldu. Yönetim kurulu olarak taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız oyuncularımızı çağırdı, bağırlarına bastı. Biz bunun karşılığını hem takım olarak hem de sportif başarı olarak önümüzdeki haftalarda vereceğimiz konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Fenerbahçe 100 yılı aşkındır taraftar yapısı olarak genleri itibarıyla tekrardan eski günlerine dönecektir. Böylesine olumsuz bir sonuç olmasına rağmen bağrına basıp, 90 dakika bütün desteğini esirgemeyen taraftar zaten bunun sinyalini verdi. O bakımdan şüphem yok. Hiçbir dakika desteğini esirgemeden devam edin. Güzel günler bence yakın" ifadelerini kullandı.