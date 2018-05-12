Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Seçim Vaadi Büyük Alkış Topladı

Fenerbahçe Kulübünde yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, kongre üyelerle bir araya geldi.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde, "Kalpler Beraber Büyük Buluşması" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kulüp kongre üyesi yer aldı.

"HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR MADDİ KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Kendilerine ait projelerin küçümsendiğini hatta projeleri olmadığının ileri sürüldüğünü vurgulayan Ali Koç, "Evet, bizim kulağa hoş gelen, sırf seçim kazanmak için söylenen ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen projemiz yok. Bizim projemiz, Fenerbahçe'yi hak ettiği zirveye getirmek." derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adaylığımızın açıklanmasına kadar, bir sürü yakıştırmalar oldu. Bizzat başkanımız ve bazı yöneticiler diye getirdiler. Benim için söylenen, 'Cimridir, para vermez, sponsor olmuyor.' iftiralarına değinmek zorunda hissediyorum. Biz böyle büyüdük, böyle öğretildik. Fenerbahçeli yönetici yaptığı maddi katkıyı konuşmaz ve geri de istemez. Bu iftiraları devam ettirecekseniz, size çok açık çağrım var. Kulübümüze kim ne vermiş? Açalım resmi defterleri ve herkese açıklayalım. İstediğiniz her yerde hazırım. Yapılanların anlatılması ayıp ama siz bu noktaya getirdiniz. Hep diyorsunuz ya, 'Kaçtı, sponsor olmadı' diye. Kim ne yapmış ortaya çıksın. Evet mali sıkıntılarımız var. Türk futbolunun var ama bizim için mazeret değil. Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. Biz, 4 Haziran itibarıyla kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız."

Ali Koç bu konuşmasının ardından büyük alkış aldı. Toplantıya katılan kongre üyesi hep bir ağızdan "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratında bulundu.