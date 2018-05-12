Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Size Yakışmıyor

Fenerbahçe Kulübü'nün, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul için çalışmalarını sürdüren Ali Koç, Bostancı Gösteri Merkezi'nde 'Kalpler Beraber' başlıklı bir toplantı düzenledi. Toplantıda kongre üyelerine seslenen Ali Koç, başkanlık seçiminde yarıştığı Aziz Yıldırım'ı da muhalefete izin vermemekle eleştirdi. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a seslenerek "Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor… Size yakışmıyor!" şeklinde konuştu.

"MEDENİ İNSANLAR GİBİ FİKİRLERİMİZİ SÖYLEMELİYİZ"

Aziz Yıldırım'ı FB TV'de karşılıklı konuşmaya davet eden Ali Koç, şunları söyledi:

"Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum. Siz benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz. Apayrı iki uç da olabiliriz şu an… Medeni insanlar gibi fikirlerimizi söylemeliyiz. Fikir ayrılıklarını bir kenara bırakalım. Medenice yüz yüze FB TV'de konuşalım. Benim Fenerbahçe ile ilgim olmadığına inandırmaya çalışıp siyasete girmeye çalışacağımı iddia etmeye çalıştılar. Bu hiç iyi bir şey değil. Benim siyasetle hiçbir zaman uzaktan yakından alakam yoktur, olmayacaktır da! Ben söz konusu Fenerbahçe olunca hayır demem çok kolay olmadı ama o dönem bir arada olmamız söz konusu olamazdı. Ben yine ona destek vereceğimi söylemiştim. Benim yönetime gireceğimi söylüyorlar… Sonrasında benim yaptığım açıklamada başkan adayı olacağımı iddia ettiler. Ben o gün ne dedim? 'İlerleyen zamanlarda elimi taşın altına koymam gerekirse koyarım' dedim. Size söz veriyorum. Seçildiğimiz takdirde bu dönemde bizim yaşadıklarımız hiçbir aday yaşamayacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşma yapmak istedik. Ancak Aziz Yıldırım'dan gelen yanıta göre ret edildi! Herkes gördü sonraki orada yapılan etkinlikleri…"

"HER OLUMSUZLUĞU 3 TEMMUZ'A BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'i yanlış yönlendirdiğini belirterek "Bize dedi ki 'Obradovic ile çalışmayacaksınız!' Biz böyle bir şey demedik ki! İşin kötüsü hocamıza da söylenmiş bunlar! Fenerbahçe başkanı tutarlı olmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

3 Temmuz süreci ile ilgili de konuşan Ali Koç "3 Temmuz seçim politikası yapılamaz. Hepimizi bağlar bu süreç… Kim başkan olursa olsun bunu sonuna kadar savunmak görevidir. Biz seçildiğimiz takdirde bu saldırı için var gücümüzle savaşacağız. Dönün 1-2 sene geriye… Yargıtay sürecinden söz edilirken tazminattan hiç bahsedilmedi. Her yaşadığımız olumsuzluğu 3 Temmuz'a bağlamayı doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'NİN MALİ DURUMU HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu günü kurtarma anlayışı ile finansal dengesizlik ve borç sarmalının sürdürülemez noktaya geldiğini aktarmıştı.