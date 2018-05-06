Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Esnafı Ziyaret Etti
Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, Kadıköy çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un ziyareti sırasında tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ali Koç, Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Kadıköy çarşısında esnaf ziyareti yapan Koç'a, yağmura rağmen sarı-lacivertli taraftarlar da eşlik etti.
ALİ KOÇ TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Girdiği dükkanlarda esnaf ve müşterilerle sohbet eden Ali Koç, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Taraftarlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yaparken, Koç ziyaret ettiği bir dönercide dönerin tadına baktı.
Yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından Ali Koç, taraftarlarla toplu fotoğraf çektirerek, çarşıdan ayrıldı.
YORUMLAR (1)
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FENERBAHCE BÜYÜK ÖNDER ATATÜRKÜNDE TARAFTARI OLDUĞU LAİK MODERN BİR CUMHURİYETTİR FETÖ ALÇAGI BU YÜZDEN HEDEF ALMIŞ AMA BAŞTA AZİZ YILDIRIM VE TÜM CAMİANIN KAHRAMANLIĞI SAYESİNDE YENİLMİŞ İLK DARBEYİ FENERBAHCEDEN ALMIŞTIR.DAR AGACINDA OLSAKDA SON SÖZÜMÜZ FENERBAHCEDİR.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır