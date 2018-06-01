Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, tarihi seçim öncesinde beIN Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Neden Ali Koç? Çünkü Fenerbahçe'de artık yeni bir hikaye yazmanın ve yeni bir atılım döneminin zamanı. Çok büyük bir kitle dönüşüm, değişim, yeni heyecan, yeni umutlar istiyor. Camia kenetlenmek, eski günlerine dönmek istiyor. Özlenen Fenerbahçe'yi yeniden yaratabilmek için yola çıktık. Mevcut yönetim anlayışıyla Fenerbahçe'nin potansiyeline ulaşamayacağını, yeni bir anlayışın bu eşi benzeri görülmemiş potansiyeli ortaya çıkaracağını düşündüğümüz için harekete geçtik.

"SAĞLIKLI BİR MALİ YAPIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Hangi kurum olursanız olun, hangi işle ilgilenirseniz ilgilenin sağlıklı bir mali yapıya ihtiyacınız var. Sporda güçlü mali yapı başarıyı, başarı da güçlü mali yapıyı getiriyor. Böyle bir döngü var.

"FENERBAHÇE İÇİN KONUŞMALIYIZ BİZ"

Avrupa'nın büyük liglerinde zarar eden kulüp sayısı hep azalıyor. €1.4Milyar'dan €300M'a kadar indi zarar eden toplan takım sayısı. Türkiye'de bizler baştan aşağı bir dönüşüm yaşamak zorundayız. Önce Fenerbahçe için konuşmalıyız biz.

"ÖNCE SICAK PARA KOYMAK İSTİYORUZ"

5 senedir giderlerimiz gelirlerimizden daha fazla. Sırf faize çok büyük paralar ödüyoruz. Bu 1-2 senede değişecek bir şey değil. Biz önce sıcak para koymak istiyoruz.

"ÖNCELİĞİMİZ SPONSOR ARTIŞI"

Neden net konuşamıyorsunuz derseniz nasıl bir tablo olduğunu bilmiyoruz. Yakın zamana kadar konsolide raporlar çıkıyordu, orada da tam hakim olamıyorsunuz. İçeriye girince göreceğiz. Önceliğimiz sponsor artışı. Hem basketbol ana sponsorumu hem de futbol forma sponsorumuz önümüzdeki sezon olmayacaklarmış.

Biz maddi ve manevi fedakarlığı yaptıktan sonra Fenerbahçe camiasının elini taşın altına koyması lazım. Tuğlaları tekrar üst üste koyarak inşa etmek zorundayız. Kombine 'sold-out' olacak, bir tane satılmayan kalmayacak; talep, arzdan fazla olacak.

"BİZ MİLYONLARA HİTAP EDİYORUZ"

Evet tüm resme hakim değiliz. Biz milyonlara hitap ediyoruz, şirketlerimizin yükümlülüklerinden daha fazla. Taahhütlerimizden bir tanesi de kim gelirse gelsin mali açıdan hesap vermesi.

'Ali Koç olarak değil, Fenerbahçe taraftarı Ali olarak giriyorum'

Ben buraya Ali Koç olarak değil, Fenerbahçe taraftarı Ali olarak giriyorum. İmkanlar dahilinde ne yapılabiliyorsa yapacağım.

"FENERBAHÇE'NİN ACİL PROBLEMLERİ VAR"

Binlerce insanla görüştüm, 'kimi getireceksin, kimi transfer edeceksin' gibi sorularla az karşılaştım. Felsefemizi insanlar anladı. Ben bilmiyor muyum, Barcelona'dan o gelir, Juventus'tan bu gelir demeyi. Fenerbahçe'nin acil problemleri var.

"BUGÜN MONACO 15 BİN FORMA SATARKEN..."

Yayınlanan 500 takımlık raporda üç büyük takımımız da var. Hepsi zarar ediyor. Sosyal medyada ise en büyük kulüplerle baş edebiliyorlar raporda. Bugün Monaco 15 bin forma satarken bizler 100 binlerce satabiliyoruz.

"TEKNOLOJİNİN DE İNANILMAZ BİR ROLÜ VAR"

Yaptığımız analizlerde beni en çok etkileyen şey: Kulüpler üst düzey profesyoneller lazım. Türkiye o kadarına alışık değil ama o takımı tutması da gerekmiyor profesyonellerin. Marka yönetimi o kadar sofistike bir unsur ve markalar o kadar kuvvetliler ki. Dünyaya açılacak markayı lokal düşünerek yapamazsınız. Teknolojinin de inanılmaz bir rolü var. Sosyal medya ve dijital medyadan önce kimse Real Madrid ve Barcelona bu kadar takip edilmiyordu.

"BÖYLE TRANSFERLER YAPMAYACAĞIZ"

Vardar'a elendik diye Vincent Janssen'in bir yıllık kiralanmasına 7.2 milyon euro verdik. Biz Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenirsek, bunu unutturmak için böyle transferler yapmayacağız. Ne kadar global marka olursanız ekonominizi de o kadar artırabiliyorsunuz. Bırakın arayı kapatmayı, ara kapanmayacak kadar açılıyor.

"BİLMİYOR MU 26 TANE YETİŞKİN OYNATMAYI"

Tottenham, gençleri yetiştirmeye önem veriyor. Ne yapıyor? En genç takım olan Southampton'dan Pochettino'yu getiriyor. Şu an en genç 2-3 takımdan biri Tottenham. O felsefeye göre hoca transfer ediyor, akademi yapıyor. Bilmiyor mu 26 tane yetişkin oynatmayı?

"BİZİM EKSİĞİMİZ VİZYON"

Tekerleği yeniden icat etmek gerekiyor mu? Hayır. Doğru modeller var, onu kendine göre kurgulaman gerekiyor. Bizim neyimiz eksik Türkiye olarak? Devlet tesisleşmeye yatırım yapmış, müthiş bir genç neslimiz var ama biz kendimiz oyuncu yetiştiremiyoruz. Almanya'da 3 milyondan çıkan Türk oyuncuya bak, bir de bizden yetişenlere bak. Bizim eksiğimiz vizyon.

"REKABET ETMEZSEK YUKARIYA ÇIKAMAYIZ"

Sahada birbirimizi yiyelim, kora kor rekabet edelim ama saha dışında yapıcı rekabet etmezsek yukarıya çıkamayız. Aynı masanın etrafında bir araya gelmezsek 4 yıl sonra bu mali durumdan nasıl çıkacağız, seyir zevkini nasıl artırırız onu konuşmamız lazım.

"RAKİBİNE DE KÜFÜR ETMEYECEKSİN"

Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Sana küfür edilmesini istemiyorsan, stadına gelen rakibine de küfür etmeyeceksin. Ancak bu şekilde taraftarı ve sponsoru çekebiliriz. Benim en çok istediğim şeylerden biri Fenerbahçe'nin sponsor araması değil sponsorların kapımıza gelmesi. Kavgadan beslenmeyen futbol istiyoruz.

"İNANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bazı izleyiciler beni romantik görecekler ama inanmak başarmanın yarısıdır. İnanmak çok önemli, belki de bir hayal gerçekleşecek.

"BİR KARAR ALIYORSAN ARKASINDA DURACAKSIN"

Fenerbahçe seçimlerinin ne zaman olacağı ve siyaseti belli. Sayın Aydınlar ocak ayında bu işe girdi ve siyasete girmek istemiyorsa bir gün kala bu açıklamayı yapmaz, iki gün sonra çekiliyorum derdi. Bir karar alıyorsan, arkasında duracaksın. Bilhassa Acıbadem markası bunu hak etmedi. Sponsorluk niye yapıldı, niye iptal edildi onlar konuşsunlar, beni alet etmesinler.

"BİR NUMARALI VAADİMİZ CAMİADA YENİ BİR SAYFA AÇMAK"

Hayatta affedilmeyecek bir şey yoktur. Bizim bir numaralı vaadimiz bu camiada yeni bir sayfa açmak ve tüm zenginliklerinden faydalanmak. Bu camianın fertleri, söz konusu Fenerbahçe'yse çok cömert. Bizim temel felsefemiz herkesin barışması.

"İLETİŞİMİ DE ÇOK İYİ YÖNETECEKSİNİZ"

Fenerbahçe markasını yönetecekseniz iletişimi de çok iyi yöneteceksiniz. 'Siz de cezalandıracak mısınız' dediler, 'Hayır ama testiyi kıranla kırmayanı ayırt edeceksiniz' dedim. O veya bu şekilde yanlış haber yapıyorsanız kimseyi arayıp işten çıkarın demeyeceğiz, ne tarzımız ne üslubumuz. Ama daha fazla access istiyorsanız doğru şeyler yapacaksınız.

"ALTYAPIYA HOCA BULMAK ÇOK ZOR"

2-3 sene içinde sadece A takımın değil A takımdan en alt yaşa kadar oynanan futbol lisanının, tarzının, felsefesinin, kültürünün aynı olmasını istiyoruz. En zor şeylerden biri altyapıya hoca bulmak. Avrupa'da da sıkıntı. İnsan kaynakları firmasına gidip futbol endüstrisinde Türk kökenli ve pasaportlu kim var kim yok çıkartın dedik. Daha fazla liste çıkar diye bekliyordum ama beklediğimden daha az çıktı.

"ALMANYA TÜRK KULÜPLERİ İÇİN MADEN"

Almanya, Türk kulüpleri için maden. İllaki orada da alt kulüp olması lazım. Bunlar biraz orta ve uzun vadede meydana geliyor ama birilerinin yapması lazım. Türkiye'de sadece futbolda değil sabır ve devamlılık yok.

"HEM AVANTAJ HEM DEZAVANTAJ"

Altyapı sisteminde veliler hem en büyük avantaj hem en büyük dezavantaj. Everton'da altyapı oyuncuların velileri görev alıyorlar, yeni oyuncular gelirken onların velileriyle konuşuyorlar.

"FUTBOLDA 11 KİŞİ 30 YAŞIN ÜSTÜNDE"

Biz niye basketbol takımı kaybedince kızmıyoruz? Sonuna kadar mücadele ettiklerini biliyoruz. En büyük mutluluğu bize yaşatmışlar. Hep kazanabileceğine inanmak ne güzel bir şey biliyor musunuz? Futbolda 11 kişi 30 yaşın üstünde.

"YAŞLA BAŞLA ALAKASI YOK"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Barcelona 18-19 yaşında oyuncuyu oynatmıyor mu? Ajax'ın yaş ortalaması 23. Nesi zor genç oyuncu oynatmanın, ben anlamıyorum. Yaşla, başla alakası yok. Futbol takımının kadrosunda 11 kişi 30 yaş üstü.

Obradovic kaldığı sürece biz çok şanslıyız. Başkanın da dediği gibi Obradovic muadili başka sporlarda yok. Bizim işimiz ona cephaneyi sağlamak. Hiçbir amatör şubenin artı geliri yok, biz bunu minimize etmeye çalışmalıyız. Üç senedir final oynuyoruz, üstüne koya koya gidiyoruz. Üzülmedik mi? Üzüldük ama bize yaşattıkları için sonuna kadar alkışladık. Hakkımda Obradovic ile çalışmayacak dediler. Ben deli miyim ya neden çalışmayayım?

"NEDEN İNSANLARI BİZ YORALIM"

Sandık sayılarını 47'den 38'e indirdiler. 50-60 olması lazımdı belki. Tarihteki en büyük katılım 9 bin küsur oyla Aziz Yıldırım-Mehmet Ali aydınlar arasındaki seçimdi. Şimdi 685'e getirdiler sandık başına kullanılan oyu. O gün oy vermek çok uzun sürecek, sıkıntılı olacak, sabır isteyecek. Neden insanları biz yoralım? Sizin kemik kitleniz orada saatlerce beklemeye hazırlar belki ama herkes bekleyemeyecek, evinden takip etmek isteyecek. Hiçbir maliyeti yok sandığı artırmanın.

Biz seçilirsek bunun hesabı kitabı yapılacak ve biz seçilirsek bu yaşananların hiçbiri yapılmayacak. En büyük katılımlı kongreyi mümkün olan en yüksek şekilde yapmanın kime ne zararı olabilir? Millet bıksın, sıkılsın, yığılma olsun, oy vermesinler, bunu istiyorlar.

Şu nedenle endişem var. Sandık sayılarını 47'den 18'e indirdiler. 55-60 olması gerekiyordu. 20-22 bin kişinin katılacağı bir kongreyi mümkün olan en rahat şekilde yapmanın kime zararı olabilir? Niyet; millet bıksın, usansın, oy veremesin.

"O SANDIĞA GİRDİĞİNİZ ZAMAN ELİNİZİ VİJDANINIZA KOYUN"

Kime oy verirseniz verin ama o sandığa girdiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun ve unutmayın ki en büyük vefayı Fenerbahçe Spor Kulübü hak ediyor. Kavgaysa kavga, tazminatsa tazminat... Her türlü mücadeleyi vereceğimizden şüpheniz olmasın. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Allah doğrunun yanında olacaktır, bayrakları hazırlayın. Ben bu yola taraftara inanarak çıktım. Bu dikenli yolda bu inanç ve sahiplenme olmasa bu kadar gelemezdik. Türk futbol tarihinde görülmemiş bir sahiplenme ile buraya kadar geldik. Pazar günü hep beraber bir hayali gerçekleştireceğiz.