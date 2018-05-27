Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Aykut Kocaman'la Çalışmak İsterdim

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde başkan adaylarından Ali Koç, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu.

Ali Koç, başkan seçilmesi durumunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam etmek isteyebileceğini ancak taraftarın beklentilerinden dolayı ayrılığın daha yakın olduğunu ima etti.

"TARAFTARIN BEKLENTİSİ VAR"

Ali Koç açıklamasında, "Aykut Hoca, bir hocadan fazlası. 3 Temmuz'u beraber yaşadık. O dönemde Aykut Hoca takımı motive etmek, çok zordu yani. Yobo'yu 6 dakika ile havalimanında imzaladık sözleşmesini. Aykut Hoca bu camianın değeridir, benim kalbimdeki yeridir. Çok isterdim devam etmek, devam edip etmeyeceğim yönünde de bir şey söylemiyorum. İstikrardan yanayım ama taraftarın bir beklentisi var. Camiadan öyle büyük bir beklenti var ki, bunu da göz ardı etmek istemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim"