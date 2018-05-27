Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Aykut Kocaman'la Çalışmak İsterdim
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. İstikrardan yanayım. Ancak taraftarın beklentisi var. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim." dedi.
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde başkan adaylarından Ali Koç, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu.
Ali Koç, başkan seçilmesi durumunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam etmek isteyebileceğini ancak taraftarın beklentilerinden dolayı ayrılığın daha yakın olduğunu ima etti.
"TARAFTARIN BEKLENTİSİ VAR"
Ali Koç açıklamasında, "Aykut Hoca, bir hocadan fazlası. 3 Temmuz'u beraber yaşadık. O dönemde Aykut Hoca takımı motive etmek, çok zordu yani. Yobo'yu 6 dakika ile havalimanında imzaladık sözleşmesini. Aykut Hoca bu camianın değeridir, benim kalbimdeki yeridir. Çok isterdim devam etmek, devam edip etmeyeceğim yönünde de bir şey söylemiyorum. İstikrardan yanayım ama taraftarın bir beklentisi var. Camiadan öyle büyük bir beklenti var ki, bunu da göz ardı etmek istemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim"
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Daha nice başkan değişimlerine, hoca kovmalara şikelere kumpaslara rezil takımCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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aman ha sakın aykutla çalışırsan şampiyon olamazsak bütün nefreti üstüne çekersinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hocayı gönderin transferden anlayan adam lazım boş boş adam alıyorlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Efendi Besiktas. Fernerbahce cumhuriyeti. Sampiyon Galatasaray her takimin bi lakabi varya bizimde sampiyonCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır