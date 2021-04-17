Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
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Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yapan oyuncuları; çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

(İHA)

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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