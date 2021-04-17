Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
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Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi. 


Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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