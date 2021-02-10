Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Başakşehir maç skoru nedir?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat'ta oynandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Başakşehir maç skoru nedir?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe - Başakşehir maçında Başakşehir, Fenerbahçe'ye galibiyet geldi. Futbolseverler Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Başakşehir maç skoru nedir? merak ediyor.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe - Başakşehir maçı taraftarlar inanılmaz dakikalara tanıklık etti. Fenerbahçe - Başakşehir maçını Aykut Kocaman yönetti. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Junior Fernandes'in golüyle 1-0 Başakşehir'e avantaj sağladı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında uzatmalara gidildi ve eşitlik 96. dakika Gulbrandsen'ın golüyle Başakşehir zafere doğru ilerliyordu.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ SKORU NEDİR?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe - Başakşehir maçı 1 - 2 skoruyla Başakşehir'in galibiyeti ile sona erdi.