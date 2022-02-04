Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Çift kale maçla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, bu idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title