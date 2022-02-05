Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım
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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'le karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Üst sıralara tutunma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Başakşehir karşısında mutlak galibiyeti hedefliyor.
Süper Lig'in 24. haftası Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in mücadelesine sahne olacak. İsmail Kartal yönetiminde henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, son 2 maçını kaybeden Başakşehir'i devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, Ferdi, İrfan, Berisha
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Chadli, Okaka