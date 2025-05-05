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Fenerbahçe Başakşehir'e yenilirse Galatasaray şampiyon oluyor mu?

Fenerbahçe Başakşehir'e yenilirse Galatasaray şampiyon oluyor mu?
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de sahasında 1-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın Trabzonspor ile yapacağı maçın sonucu, şampiyonluk ihtimalini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe Başakşehir'e yenilirse Galatasaray şampiyon oluyor mu?

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilmesi sonrasında Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin bu kaybı, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj kazanmasına neden oldu. Peki, Fenerbahçe Başakşehir'e yenilirse Galatasaray şampiyon oluyor mu?

DERBİNİN GALİBİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk oldu.Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, evinde de rakibine aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da sahasında Galatasaray ile oynadığı derbiyi 2-1 yitirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR'E YENİLİRSE GALATASARAY ŞAMPİYON OLUYOR MU?

Galatasaray'ın Trabzonspor'u devirmesi durumunda puan farkı son 3 haftaya girilirken 12 olacak. Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında kaybetmesi durumunda ise Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek.

Kalan maçlar;

Galatasaray :

Trabzonspor (D),

Kayserispor,

Göztepe (D),

Başakşehir

Fenerbahçe:

Başakşehir (D),

Eyüpspor,

Hatayspor (D),

Konyaspor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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