Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer'le Anlaştı
Fenerbahçe, Altınordu'da forma giyen 21 yaşındaki Barış Alıcı ve 18 yaşındaki Berke Özer'le prensipte anlaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jack Wilshere'i İstanbul'a getirmesine rağmen anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-Lacivertliler, iç transferde Volkan Demirel'le sözleşme yenilerken bugün de iki transfer birden geldi.
BeIN Sports'un haberine göre; Sarı Kanarya, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ve 18 yaşındaki kaleci Berke Özer'le el sıkıştı.
BERKE'Yİ DÜNYA DEVLERİ İSTEMİŞTİ
Altınordu altyapısından yetişen Berke Özer'i başta İngiliz devi Manchester City olmak üzere birçok takım istemişti.
GEÇEN YIL NE YAPTILAR?
Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç file bekçisi Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti.
BERKE ÖZER KİMDİR?
25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.
BARIŞ ALICI KİMDİR?
1997 doğumlu genç futbolcu bugüne kadar 2 kez Türkiye U21 Milli Takım formasını giymiştir. İlk profesyonel sözleşmesini 2016 yılında imzalayan Barış Alıcı İzmir Balçova'da dünyaya gelmiştir.
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Yalana bak city istyor adam kendi takımında forma giyemiyor daha altınorduda citye gtcekmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben ne dedim transferler bu hafta dahasida gelecek! FeneeeeeeeeeeerCevap Yaz Yayından Kaldır
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yine yedekte bekletip çocukların gelecekleriyle oynayacaklar, sonrası hüsran ve 2 yeni yetenek kaybolup gidecekler. 3 BÜYÜK takımın yaptığı standart şeylerCevap Yaz Yayından Kaldır
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ULAN ZATEN PARA YOK BİDE BUNLARAMI HARCIYONUZ OLMAYANICevap Yaz Yayından Kaldır
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Güzel transferler hayırlı olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır