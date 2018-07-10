Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer'le Anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jack Wilshere'i İstanbul'a getirmesine rağmen anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-Lacivertliler, iç transferde Volkan Demirel'le sözleşme yenilerken bugün de iki transfer birden geldi.

BeIN Sports'un haberine göre; Sarı Kanarya, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ve 18 yaşındaki kaleci Berke Özer'le el sıkıştı.

Barış Alıcı

BERKE'Yİ DÜNYA DEVLERİ İSTEMİŞTİ

Altınordu altyapısından yetişen Berke Özer'i başta İngiliz devi Manchester City olmak üzere birçok takım istemişti.

Berke Özer

GEÇEN YIL NE YAPTILAR?

Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç file bekçisi Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti.

BERKE ÖZER KİMDİR?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.

BARIŞ ALICI KİMDİR?

1997 doğumlu genç futbolcu bugüne kadar 2 kez Türkiye U21 Milli Takım formasını giymiştir. İlk profesyonel sözleşmesini 2016 yılında imzalayan Barış Alıcı İzmir Balçova'da dünyaya gelmiştir.