Fenerbahçe, Barcelona'dan Vermaelen ve Paco Alcacer'i İstiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin imza töreninde transferle ilgili "Barcelona'da ilgilendiğimiz oyuncular var. Tüm imkanlarımızı, ilişkilerimizi kullanmak zorundayız" demişti.

Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği Barcelonalı oyuncular ortaya çıktı.

LİSTEDE VERMAELEN VE PACO ALCACER VAR

Comolli'nin raporu doğrultusunda Fenerbahçe, savunma hattını Thomas Vermaelen ile güçlendirmek için harekete geçiyor. İlgi duyulan diğer isim ise Paco Alcacer...

Akşam'ın iddiasına göre Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

COMOLLI HAREKETE GEÇİYOR

Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.