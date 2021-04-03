Fenerbahçe'de yöneticiler ve futbol takımı barbekü organizasyonunda bir araya geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımı ile Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonunda buluştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımı ile Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonunda buluştu.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı. Barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşanırken; başkan Ali Koç da yakından ilgilendiği futbolcularlarla sohbet etti.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı