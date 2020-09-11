Fenerbahçe bankalar ile anlaşma sağlandığını açıkladı Açıklaması
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Fenerbahçe bankalar ile anlaşma sağlandığını açıkladı Açıklaması

Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan toplam 328,1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe bankalar ile anlaşma sağlandığını açıkladı Açıklaması
11.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:12

Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan toplam 328,1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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