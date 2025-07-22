Son aylarda bu dört büyük kulüp, halka açık şirketlerinde gerçekleştirdikleri bedelli sermaye artırımları sayesinde önemli bir kaynak sağladı. Elde edilen bu finansman, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar kapsamındaki borçların ödenmesinde kullanıldı. Peki, Fenerbahçe bankalar birliğinde mi?

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKTI!

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİNDE Mİ?

Fenerbahçe şu anda Türkiye Bankalar Birliği ile yapılandırılmış bir borç anlaşması içinde.

İşte detaylar:

• 19 Mart 2021'de Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank ve Yapı Kredi'den oluşan bir konsorsiyumla yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı. Yapılandırmanın ön koşulları 10 Haziran 2021 itibarıyla tamamlandı

• Sonrasında Fenerbahçe, bu anlaşmadan çıkmak için alternatif gelir kaynakları peşinde koştu. Başkan Ali Koç, anlaşmadan "zorunlu olarak" çıkılması gerektiğini vurguladı

• 2025'e girilirken ateşkes noktası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hepsi, Bankalar Birliği'nden çıkmak veya borçlarını büyük ölçüde azaltmak için yeni finansal yöntemler (bedelli sermaye artırımı, hisse satışı) üzerinde çalışıyor

•Mayıs 2025'teki son hamle; Ataşehir'deki arazinin Emlak Konut GYO'ya satışıyla yaklaşık 90 milyon € ön ödeme alındı; bu fonlarla Bankalar Birliği borcu tamamen kapatılacak

Özetle :

• Evet, Fenerbahçe Bankalar Birliği ile yapılandırılmış borç anlaşması kapsamında.

•Ancak kulüp, kısa süre önce gerçekleştirilen devlet destekli satışlar ve finansal hamlelerle bu anlaşmadan çıkmayı hedefliyor ve sürecin büyük bölümü tamamlanmak üzere.