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Fenerbahçe, Badou Ndiaye'nin Transferi İçin Stoke City ile Görüşecek

Fenerbahçe, Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer olan Badou Ndiaye için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yakın zamanda Stoke City ile görüşecek.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe transfer için resmi görüşmelere başlıyor.

Daha önce menajeri ile temasa geçilen Stoke City'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndiaye'nin menajeri ile görüşme yapılmıştı.

İNGİLTERE'DE GÖRÜŞECEKLER

Şimdi ise kulübü Stoke City ile görüşülecek. Görüşme İngiltere'de gercekleşecek. Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde önemli bir avantajı var. O da takımı küme düştüğü taktirde bedelsiz kiralanabiliyor olması.

NDIAYE İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK

Stoke City de küme düştüğü için Fenerbahçe, bu kiralama işlemini bedelsiz yapabilecek. Sadece Ndiaye'nin ücreti karşılanacak.

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YORUMLAR (12)

  • ARABA:
    bak arkadaş insanlar hata yapar ama sen feneve gelmekle hataların büyüğünü yaparsın yazık sana
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    CİMBOM: doğru söylüyor fulbolcu kıyma makinesi fenev, örnek istiyorsan potukmudur camızmıdır
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  • GALATASARAYLI:
    Bu çirkef Fenerbahçeye transfer olan karakterini ruhunu yitiriyor arkadaş. Korkarım şimdi Ndiaye bunlara gelirse ilk sözü şu olur: Galatasaraya gol atıp gerçek Fenerli olmak istiyorum. Bütün hedefi Galatasarayı yılda bir kez yenebilmek olan takımın futbolcusu bu vizyondan öteye gidemiyor
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