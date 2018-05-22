Fenerbahçe, Badou Ndiaye'nin Transferi İçin Stoke City ile Görüşecek
Fenerbahçe, Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer olan Badou Ndiaye için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yakın zamanda Stoke City ile görüşecek.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe transfer için resmi görüşmelere başlıyor.
Daha önce menajeri ile temasa geçilen Stoke City'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndiaye'nin menajeri ile görüşme yapılmıştı.
İNGİLTERE'DE GÖRÜŞECEKLER
Şimdi ise kulübü Stoke City ile görüşülecek. Görüşme İngiltere'de gercekleşecek. Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde önemli bir avantajı var. O da takımı küme düştüğü taktirde bedelsiz kiralanabiliyor olması.
NDIAYE İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK
Stoke City de küme düştüğü için Fenerbahçe, bu kiralama işlemini bedelsiz yapabilecek. Sadece Ndiaye'nin ücreti karşılanacak.
YORUMLAR (12)
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bak arkadaş insanlar hata yapar ama sen feneve gelmekle hataların büyüğünü yaparsın yazık sanaCevap Yaz 2 Yayından KaldırCİMBOM: doğru söylüyor fulbolcu kıyma makinesi fenev, örnek istiyorsan potukmudur camızmıdır2 Yayından Kaldır
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nerenizi yırtarsanız yırtın siz Mayıs ayını göremezsinizCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Aziz seçimi kazanabilecekmi transfer kararo veriyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu çirkef Fenerbahçeye transfer olan karakterini ruhunu yitiriyor arkadaş. Korkarım şimdi Ndiaye bunlara gelirse ilk sözü şu olur: Galatasaraya gol atıp gerçek Fenerli olmak istiyorum. Bütün hedefi Galatasarayı yılda bir kez yenebilmek olan takımın futbolcusu bu vizyondan öteye gidemiyorCevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır