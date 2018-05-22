Fenerbahçe, Badou Ndiaye'nin Transferi İçin Stoke City ile Görüşecek

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe transfer için resmi görüşmelere başlıyor.

Daha önce menajeri ile temasa geçilen Stoke City'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndiaye'nin menajeri ile görüşme yapılmıştı.

İNGİLTERE'DE GÖRÜŞECEKLER

Şimdi ise kulübü Stoke City ile görüşülecek. Görüşme İngiltere'de gercekleşecek. Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde önemli bir avantajı var. O da takımı küme düştüğü taktirde bedelsiz kiralanabiliyor olması.

NDIAYE İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK

Stoke City de küme düştüğü için Fenerbahçe, bu kiralama işlemini bedelsiz yapabilecek. Sadece Ndiaye'nin ücreti karşılanacak.