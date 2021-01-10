Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır
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Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır

10.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:35
Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın B.B Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın B.B Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli ekipte, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürürken; Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.


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Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır
Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır
Fenerbahçe, B.B Erzurumspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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