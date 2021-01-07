Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 17. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı 7 Ocak Perşembe günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
HALİL UMUT MELER(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)