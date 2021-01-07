Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?