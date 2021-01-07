Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

07.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:43
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı 7 Ocak Perşembe günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kate Middleton Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk İzmir Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:43:28. #1.15#
title