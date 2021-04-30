Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için federasyona başvuracak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci haftasında dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Enner Valencia'nın pozisyonunda çalınan penaltının VAR kararı sonrası ofsayt dolayısıyla iptalinin, bir kural ihlali olduğunu ve bu sebepten dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın tekrarı için...