Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için federasyona başvuracak
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için federasyona başvuracak

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için federasyona başvuracak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci haftasında dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Enner Valencia'nın pozisyonunda çalınan penaltının VAR kararı sonrası ofsayt dolayısıyla iptalinin, bir kural ihlali olduğunu ve bu sebepten dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın tekrarı için...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci haftasında dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Enner Valencia'nın pozisyonunda çalınan penaltının VAR kararı sonrası ofsayt dolayısıyla iptalinin, bir kural ihlali olduğunu ve bu sebepten dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın tekrarı için başvuruda bulunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında meydana gelen bir pozisyonla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mücadelenin ilk yarısında Enner Valencia'nın pozisyonunda çalınan penaltı kararının daha sonra VAR kararıyla ofsayt dolayısıyla iptalinin açık bir kural ihlali olduğu vurgulandı. Bu sebepten dolayı gün içerisinde TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulunulacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.Süper Ligin 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.

Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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