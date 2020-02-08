Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

08.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11'i sahaya sürdü.

Ersun Yanal, kalede Altay Bayındır'a şans verirken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Luz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Tolga Ciğerci ile Garry Rodrigues görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynayan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu.

Salih Uçan, Kadıköy'e yıllar sonra rakip olarak geldi

Aytemiz Alanyaspor forması giyen, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'e rakip takım formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında forma giyen Salih, 21 Aralık 2010'da Bucaspor formasıyla rakip olarak Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahaya çıkmıştı.

Salih Uçan, bu tarihten sonra ilk kez başka bir takım formasıyla Kadıköy'de mücadele etti.

Erol Bulut'tan tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında tek değişiklik yaptı.

Bulut, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde forma giyen Junior Fernandes'i yedek oturttu. Erol Bulut, bu ismin yerine ilk 11'de Efecan Karaca'ya şans tanıdı.

Soğuk havaya rağmen tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, soğuk havaya rağmen tribünelerin büyük bir bölümünü doldurdu.

Maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece ölçülürken, sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluk yolundaki önemli maçta takımını yalnız bırakmadı.

Aytemiz Alanyaspor'u destekleyeme gelen 150'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yeri aldı.

Tribünlerden Sefa Kalya koreografisi

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi vefat eden tribün lideri Sefa Kalya'yı andı

Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar, Sefa Kalya'nın da büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında da "Bizim Fenerbahçeliliğimizi, Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Van'daki çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Başımız Sağ Olsun Türkiye." yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA