Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç ve dayanıklılık koşularıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Bright Osayi-Samuel'in takımla çalıştığı, Nazım Sangare'nin ise tedavisine başlandığı ifade edildi. Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın ise tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, iki gün sürecek kamp için yarın Antalya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, yarın akşam bu kentte yapacağı ve bir bölümünü basına açık gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan