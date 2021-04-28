Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile yarın mücadele edecek.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile yarın mücadele edecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor. 72 puanla 2'nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

5 EKSİKSarı-lacivertli ekipte, Aytemiz Alanyaspor maçında 5 futbolcu görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare'nin yanı sıra kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci, mücadelede forma giyemeyecek.Öte yandan Fenerbahçe'de; Gökhan Gönül, Pelkas, Sosa, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 39'uncu haftada oynanacak BB Erzurumspor maçında görev alamayacak.MESUT ÖZİL'İN FORMA GİYMESİ BEKLENİYORFenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Alanyaspor maçı ile yeniden formasına kavuşması bekleniyor.Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan ve takımla idmanlarda yer alan Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda 56 gün sonra forma hasretine son verecek. En son ligin 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle 67'nci dakikada mücadeleye devam edememişti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Alanyaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Pelkas, Valencia."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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