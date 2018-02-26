Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a Hakaret Eden Çarşı Grubu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın bilinen taraftar grubu Çarşı'nın maç sonu Aykut Kocaman'la ilgili yaptığı paylaşımdan ötürü suç duyurusunda bulundu.
Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederken, Siyah Beyazlılar'ın bilinen taraftar grubu Çarşı'dan karşılaşma sonunda yapılan bir sosyal medya paylaşımında Aykut Kocaman için hakarete varacak ağır bir tanımlama kullanılmıştı.
Fenerbahçe Kulübü ise resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla bu paylaşım hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti.
FENERBAHÇE, HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMDAN DOLAYI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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Sözde efendilermiş yerim efendiliğiniziCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Aykut disari, istemiyoruz seni.ancak hakemleri kotuluyerek veya diger takimlarla demagoji yaparak maç kazanmakla teknik direktorluk olmaz.aziz yildirim , bu hint kumasimi buna yapistin kaldin.bundan fb ye teknik adam o l m a zCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Herşey bir yana, Her erkek Aykut Kocaman gibi efendi, terbiyeli, dürüst ve egosuz olabilse..Kısacası Aykut Kocaman adamın dibidir.. Ona hakaret edenler de seviyelerini göstermiştir.Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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BİR KONYALI OLARAK VE FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK AYKUT HOCA KONYASPOR A GERİ GELSİN BU IZDIRAPTAN KURTARSIN DÜNYA YA YENİ BİR OYUN ANLAYIŞI GETİRDİ ÖNE GEÇ 90 DK DEFANS YAP YUH VALLA YUHCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırALİ: DEFANS YAPMADI BEŞİKTAŞ DEFANSA GÖMDÜ DERLER ONA1 Yayından Kaldır