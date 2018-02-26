Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a Hakaret Eden Çarşı Grubu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederken, Siyah Beyazlılar'ın bilinen taraftar grubu Çarşı'dan karşılaşma sonunda yapılan bir sosyal medya paylaşımında Aykut Kocaman için hakarete varacak ağır bir tanımlama kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü ise resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla bu paylaşım hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti.

FENERBAHÇE, HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMDAN DOLAYI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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