Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Fenerbahçe, rotasını Avrupa Ligi'ne çevirerek gruplardaki ilk sınavını Dinamo Zagreb karşısında verecek. Taraftarların en çok öğrenmek istediği konu ise bu haftaki Avrupa maçının neden oynanmadığı ve yayın detaylarının ne zaman belli olacağı oldu. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bu hafta yok mu, neden yok?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI BU HAFTA YOK MU?

UEFA Avrupa Ligi maçları önümüzdeki hafta başlayacak.

DİNAMO ZAGREB – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk sınavına 24 Eylül 2025 Çarşamba günü çıkacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz netlik kazanmadı. Yayın haklarıyla ilgili resmi açıklama yapıldığında, maçın yayınlanacağı kanal da kamuoyuyla paylaşılacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi grup maçları takvimi önümüzdeki günlerde UEFA tarafından açıklanacak. İlk hafta karşılaşması Dinamo Zagreb maçı olacak ve kalan grup müsabakalarının tarihleri daha sonra duyurulacak.