Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 238. maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 238. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 237 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 347 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: