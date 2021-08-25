Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek

Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarın rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
Senegalli yıldız Keita Balde ateşi yaktı! Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi
Senegalli yıldız Keita Balde ateşi yaktı! Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik John Kirby Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Burcu Biricik Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:07:28. #1.15#

title