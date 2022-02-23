Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor - Haberler
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Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor

AA, Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İlk maçı kaybettiği turlar

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarRakipİlk maç (FB-Rakip)Rövanş (FB-Rakip)
1961-62Şampiyon Kulüpler KupasıNürnberg (Almanya)1-20-1
1963-64Kupa Galipleri KupasıMTK (Macaristan)0-23-1 ve 0-1
1964-65Şampiyon Kulüpler KupasıDWS (Hollanda)1-30-1
1968-69Şampiyon Kulüpler KupasıAjax (Hollanda)0-20-2
1970-71Şampiyon Kulüpler KupasıCarl Zeiss Jena (Almanya)0-40-1
1972-73UEFA KupasıRuch Chorzow (Polonya)0-31-0
1973-74UEFA KupasıNice (Fransa)0-42-0
1974-75Şampiyon Kulüpler KupasıRuch Chorzow (Polonya)1-20-2
1975-76Şampiyon Kulüpler KupasıBenfica (Portekiz)0-71-0
1977-78UEFA KupasıAston Villa (İngiltere)0-40-2
1979-80Kupa Galipleri KupasıArsenal (İngiltere)0-20-0
1980-81UEFA KupasıBero (Bulgaristan)0-11-2
1983-84Şampiyon Kulüpler KupasıBohemians (Çekya)0-10-4
1984-85UEFA KupasıFiorentina (İtalya)0-10-2
1985-86Şampiyon Kulüpler KupasıGöteborg (İsveç)0-42-1
1989-90Şampiyon Kulüple KupasıSparta Prag (Çekya)1-31-2
1990-91UEFA KupasıAtalanta (İtalya)0-11-4
1994-95UEFA KupasıCannes (Fransa)0-41-5
1995-96UEFA KupasıReal Betis (İspanya)1-20-2
1998-99UEFA KupasıGöteborg (İsveç)1-21-0
2002-03UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeFeyenoord (Hollanda)0-10-2
2004-05UEFA KupasıReal Zaragoza (İspanya)0-11-2
2006-07UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeDinamo Kiev (Ukrayna)1-32-2
2009-10UEFA Avrupa LigiLille (Fransa)1-21-1
2010-11UEFA Avrupa Ligi play-offPAOK (Yunanistan)0-11-1
2012-13UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeSpartak Moskova (Rusya)1-21-1
2013-14UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeArsenal (İngiltere)0-30-2
2016-17UEFA Avrupa Ligi son 32 turuKrasnodar (Rusya)0-11-1
2017-18UEFA Avrupa Ligi play-offVardar (Kuzey Makedonya)0-21-2
2018-19UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeBenfica (Portekiz)0-11-1

AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Kupası, Slavia Prag, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Haberler

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