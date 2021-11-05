Fenerbahçe Avrupa'da güldü

KAYSERİ (DHA) - Berisha beğeni topladı

Meyer golle tanıştı

Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı galibiyetin ardından yüzünü Süper Lig'e döndü. Pazar günü evinde konuk edeceği Kayserispor maçına odaklanan Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, formda olan oyuncularını fazla yormak istemedi. Mücadelede performansından memnun olduğu İrfan Can ile Mert Hakan'ı pazar günkü karşılaşmayı düşünerek 65 dakika oynatan Pereira, bir süre oyuncularına durumu açıkladı.