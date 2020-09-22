Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

22.09.2020 04:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 04:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Atakaş Hatayspor, ilk lig maçında savunmaya ağırlık vermişti. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Ancak sahada uygulayamadık. Sadece bir puan alabildik. Hücumda daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, Galatasaray ile 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Derbiler her zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Hafta sonu hep birlikte göreceğiz." cevabını verdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Fenerbahçe karşısında aldıkları bir puanın önemli olduğunu aktardı.

Güçlü bir takımla oynadıklarını dile getiren Erdoğan, "Önemli bir puan aldık. Çok iyi savunduk. Savaşan bir oyuncu grubumuz vardı. Ancak ofansif anlamda eksiklerimiz var. Üçüncü bölgede topu fazla tutamadık. 10 kişi kalana kadar pozisyon vermedik. 9 kişi kalınca rakip takım karambolden pozisyon buldu." diye konuştu.

Ömer Erdoğan, 73. dakikada Ribeiro ve 81. dakikada Sackey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili, "Pozisyonları izleme fırsatı bulmadım. Analizi yapacağız. Oyuncuların hataları varsa uyaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı

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