Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Slavia Prag maçından sonra önemli bir rotasyona gittiklerini belirtti.

Gençleri 11'de oynattığını ve beklediği performansı aldığını ifade eden Kartal, "Slavia Prag ile ikinci maça daha güçlü çıkmak için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken gençlerimizi de 11'de oynattım. Onlarda A takım oyuncusu. Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun geleceğine inandığımız oyuncular. Bugün güzel bir referans elde ettiler ve sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın önemli oyuncuları olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları kazanarak kadro kalitesini ve derinliğini artırdıklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Bugün neyi planladıysam gollerden oyuncu değişikliklerine kadar her şeyi başardık. Sonuç olarak hak ettiğimiz bir oyunla ve mücadeleyle pozisyonlara girdik. Rakibimiz 2. bölge savunmasını iyi yapan ekiplerden biri. Etkili kontra atakları oldu. Haklı bir galibiyet elde ettik. Biz teknik direktörler için rotasyon demek oyuncuları gözlemlemek demek. Sakatlıkları engellemek ve takım içi rekabet açısından önemli. Genç oyuncularımı oynattım, 9 oyuncumu oynatmayarak cesaret gösterdim. Oyuncularıma inandım, onlar da karşılık verdiler."

İsmail Kartal, Burak Kapacak'tan daha özgüvenli oynamasını ve saha içinde kendi gibi olmasını istediğini de sözlerine ekledi.