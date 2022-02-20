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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından

AA, Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1 puana üzülecekleri bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1 puana üzülecekleri bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadında bu kadar pozisyona girmiş olmanın önemine değindi.

Pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ancak savunmada iyi olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önemli fırsatlar yakaladık. Maça istediğimiz gibi başladık. Rakibimizi 2. bölgede karşılayarak geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bu statta böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Rakibimize net pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız."

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

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