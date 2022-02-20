Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş - Haberler
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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş

AA, Fahrettin Gök - Spor
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Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş

AA / Fahrettin Gök - Spor

Spor Toto Süper Lig, Lütfü Savaş, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

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