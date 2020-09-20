Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır
20.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:38

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yaparak devam ettiği idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Süha Gür
Süha Gür
AA Editörü
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