Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yaparak devam ettiği idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

Kaynak: AA