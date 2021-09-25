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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, GZT Giresunspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a hazır

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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