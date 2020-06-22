Fenerbahçe ara vermedi Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı dün 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçında forma giyen oyunlar rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA