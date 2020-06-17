Fenerbahçe ara vermedi Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular çalışmalarını rejenerasyon ile tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.SERDAR AZİZ'E TAKIMDAN AYRI ÖZEL PROGRAM UYGULANIYOR

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulandığı bildirildi. Serdar Aziz'in, Kasımpaşa ile oynanacak maçta oynayıp oynayamayacağının ise netlik kazanmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA