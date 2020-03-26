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Fatih Yıldız, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Fenerbahçe Antrenörü Fatih Yıldız: Mevcut virüs karşısında futbolcuların vücut dirençlerini...

"Ertelenme kararı çıktığı anda hafta hafta, 1 aylık bir planlama yaptık""Futbolcunun yeri futbol sahası, en büyük aksesuarı da toptur"İSTANBUL, -Fenerbahçe Futbol A Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, "Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz.

26.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:40
Fenerbahçe Antrenörü Fatih Yıldız: Mevcut virüs karşısında futbolcuların vücut dirençlerini...

"Ertelenme kararı çıktığı anda hafta hafta, 1 aylık bir planlama yaptık"

"Futbolcunun yeri futbol sahası, en büyük aksesuarı da toptur"

İSTANBUL, -

Fenerbahçe Futbol A Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, "Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle modern ekipmanlarla devam ediyor. Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil" dedi.Fenerbahçe Futbol A Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada, video kamera sistemiyle gerçekleştirilen antrenmanlar hakkında kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.Mevcut virüs karşısında futbolcuların vücut dirençlerini düşürmemeye çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Öncelikle dünkü şehitlerimize ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bununla mücadele eden başta Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi ve çalışanlarına da güç kuvvet diliyorum. Hepimiz için yeni bir süreç. Dolayısıyla da mevcut şartlara uyum sağlamak için yeni metotlar kullanıyoruz, bunlardan bir tanesi de online antrenman. Bizim için antrenmanın fiziksel yönünden daha fazla önem arz eden nokta, takım halinde olabilmek ve bazı şeyleri paylaşabilmek. Bunun için teknik ekiple birlikte böyle bir planlama yaptık. Ligler için alınan erteleme kararının hemen ardından bu çalışmaya başladık. Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle modern ekipmanlarla devam ediyor. Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil. Birebirken antrenman yaptırabilmek çok kolay değilken, online bir platform üzerinden bunu kontrol edebilmek gerçekten o oyuncuların isteğine, onların özverisine bağlı bir durum. Biz, şu ana kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Çalışmalarımız gayet keyifli gidiyor" şeklinde konuştu."ERTELENME KARARI ÇIKTIĞI ANDA HAFTA HAFTA, 1 AYLIK BİR PLANLAMA YAPTIK"Video kamera sistemi ile gerçekleştirilen antrenman programlarının detaylarını da paylaşan Fatih Yıldız, "Liglerin ertelenme kararı çıktığı andan itibaren biz, hafta hafta 1 aylık bir planlama yaptık. Programlarımız, her hafta değişerek devam ediyor. Daha çok sporcularımız mevcut performansını korumaya yönelik çalışmalar planladık. Bunun yanında bu süreçte oyuncuların performansını attırırken ya da mevcudu korumaya çalışırken bir taraftan da oyuncuların mevcut salgın karşısında vücut dirençlerini düşürmemeye dikkat ederek bir planlama yaptık. Ağırlıklı olarak haftanın iki gününde core ve merkez bölgesi dediğimiz çalışmaları denge çalışmalarıyla birlikte yapıyoruz. Diğer iki antrenmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarına devam ediyoruz. İçerik olarak her hafta bu çalışmaların şiddeti azalıyor ya da artıyor. Bu şekilde bir yüklenme-dinlenme periyotu belirledik" ifadelerini kullandı."FUTBOLCUNUN YERİ FUTBOL SAHASI, EN BÜYÜK AKSESUARI DA TOPTUR"

Sarı-lacivertli futbolcuların psikolojik durumları hakkında da bilgiler veren Yıldız, "Futbolcunun yeri futbol sahasıdır. En büyük aksesuarı da toptur. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Futbolcular için de antrenörler için de yeni bir süreç. Farklı bir durum. Sahalara dönüş sürecini doğru bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Sahalara en iyi şekilde kaldığımız yerden devam edebilmek adına bunu yapıyoruz. Fiziksel yönü var bu sürecin. Ama 'evde kal' çağrısının yapıldığı, insanların evlerinde olduğu bir süreçte takım halinde bir şeyler yapabiliyor olmak psikolojik açıdan önemli. Takımı mental olarak iyi gördüm. Oldukça motiveler ve hepsinin morali yerinde. Çalışmalarımız da tıpkı Samandıra'daki salonumuzda olduğu gibi keyifli geçiyor. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Antrenman öncesinde ve sonrasında günümüzü paylaşıyoruz. Bu anlamda da bu birlikteliğin faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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