Fenerbahçe antrenmanlara başladı Korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanacak maçlar için çalışmalarına başladı.

Korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanacak maçlar için çalışmalarına başladı. Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi.

Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyete ve tesislerde görev yapan personele yapılan korona virüs testleri negatif çıkmıştı. Test sonuçlarının ardından sarı-lacivertliler bugün antrenmanlara başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman 4'erli gruplar halinde topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ederken, aerobik koşuyla tamamlandı.

Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA