Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini belirten Pereira, "Futbol sadece teknik ve taktik değildir. Güçlü takım ruhu yaratmaktır. Ortaya koyduğumuz ruh çok güzeldi. Fenerbahçe taraftarının da sürekli savaşmaya inanan bir ruhu vardı. Bu maçta 12. oyuncumuz oldular. Galibiyette bize çok yardımcı oldular. Hak edilmiş bir galibiyet aldığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira, bu sezon oynadıkları 3 resmi maçta gol yememeleri ve sonradan oyuna giren oyuncuların skora katkı vermeleri ile ilgili şöyle konuştu:

"Takımımızda yer alan oyuncuların hepsi yardım edebileceklerini biliyorlar. Biz de bugün bu ruhla oynadık. Son dakikaya kadar kazanacağımıza inandık. Taraftarın vermiş olduğu enerjiyle zorlukların üstesinden geldik. Oyun felsefemiz önde baskı yapan ve topa sahip olan bir takım olmak. Ofansif bir oyun oynuyoruz. Bugün de böyle oynadık. Tek eksik olan erken bir goldü. Çok mutluyum. Adil bir sonuçtu. Sahada kaliteli bir futbol oynamaya çalışan bir görüntü sergiledik."

Portekizli teknik adam, genç oyuncuları oynatmasına ve Mesut Özil ile Miha Zajc'a bu maçın ilk 11'inde yer vermemesiyle ilgili bir soruya, "Genç oyuncularımız oynamayı hak ediyor. Biz oyun ritmimizi en yüksek seviyede tutmak istiyoruz. Sık maç yaptığımız bir dönemdeyiz. Toparlanma çok önemli. Rotasyon yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün oyuncularımın gösterdiği performans tatmin ediciydi. Kafamda ideal takım diye bir şey yok. Her pozisyonda 2 oyuncu isterim ve bu oyuncuların takımın seviyesini artırması için elinden geleni yapmasını isterim." cevabını verdi.

Tanzanyalı golcü oyuncu Mbwana Samatta'nın performansıyla ilgili Pereira, "Samatta aileden biri. Aile bireylerine her zaman destek olmak gerekir. Çok çalışıyor. Bugün golü eksikti ama gol dışında çok çalıştı. Ben de oyuncularımda bunu görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Transfer için çok çalışılıyor ve uğraş veriliyor. Umarım yakın zamanda yenilikler olur." diye görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan