Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

04.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:39

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın yüzde 80'inde istedikleri performansı sergilediklerini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın yüzde 80'inde istedikleri performansı sergilediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Yanal, "Oyunu rakibe kabul ettirmeyi ve istediğimiz noktaya getirmeyi hedefledik. Bunu maçın yüzde 80'lik bölümünde yaptık. Karşılaşmanın 60'ıncı ve 70'inci dakikalarında rakibimizi oynatmaya başladık. Bu konuda da cezayı kestiler. Ondan sonra net pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Hedeflerimize doğru gideceğiz. Kupa maçına hazırlanacağız. Bu oyunu kazanmadaki ihtiyacımız olan bireysel performansa dönüştürüp, gol becerilerini arttırma çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golünü atması, yenilmezlik serisini tüm kulvarlarda 14 maça çıkarması ve kendisinin Süper Lig'de 500. maçına çıkmasıyla ilgili, "Antalyaspor için farklı bir gündü. Bininci gol ve 55 yıllık sürecin içinde en uzun yenilmez serisinin devam etmesi. Benim 500. maçımın da ayrı bir anlamı var." diye görüş belirtti.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısında savunma ağırlıklı bir oyun tercih etmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Sorunun cevabı basit. Kazanmak için takımların özellikleri analiz edilir ve bakılır. O tarzı, futbol takımınıza kazandırırsınız. Biz de kazanmak için savunma yaptırmayı ve rakipleri bu savunma karşısında çözmeyi öğretmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

Kaynak: Anadolu Ajansı

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