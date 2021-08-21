Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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