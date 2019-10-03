Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues'in idmanda yer almadığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.