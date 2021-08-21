Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hakemi kim?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.