Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe ilk 11'ler!
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe ilk 11'ler!

02.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:58
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe ilk 11'ler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda FraporFenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe ilk 11'ler!t TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat kaçta?

Bugün karşı karşıya gelecek Fenerbahçe -Antalyaspor ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe -Antalyaspor maçı detaylarını haberimizden takip edebilirrsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Kudriashov, Naldo,Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

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