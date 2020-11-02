Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe ilk 11'ler!
02.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:58
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda FraporFenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe ilk 11'ler!t TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat kaçta?
Bugün karşı karşıya gelecek Fenerbahçe -Antalyaspor ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe -Antalyaspor maçı detaylarını haberimizden takip edebilirrsiniz.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Kudriashov, Naldo,Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic.
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.